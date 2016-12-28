 Kanarya, Salih’e 1.5 sezon için 1.5 milyon euro istedi – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kanarya, Salih’e 1.5 sezon için 1.5 milyon euro istedi

    Kanarya, Salih’e 1.5 sezon için 1.5 milyon euro istedi

    'a başta Konyaspor olmak üzere pek çok Süper Lig takımı talip.

    Roma'da iki sezon geçiren futbolcunun gözü ise İtalya'da. Sampdoria, F.Bahçe'ye Salih için kiralama teklifi getirdi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilen Çizme kaynaklı haberlerde, Kanarya'nın 1.5 yıllık kiralama bedeli için 1.5 milyon euro'ya "evet" diyebileceği bildiriliyor.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:29
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