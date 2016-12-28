Kanarya, Salih’e 1.5 sezon için 1.5 milyon euro istedi
Salih Uçan'a başta Konyaspor olmak üzere pek çok Süper Lig takımı talip.
Roma'da iki sezon geçiren futbolcunun gözü ise İtalya'da. Sampdoria, F.Bahçe'ye Salih için kiralama teklifi getirdi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilen Çizme kaynaklı haberlerde, Kanarya'nın 1.5 yıllık kiralama bedeli için 1.5 milyon euro'ya "evet" diyebileceği bildiriliyor.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Kanarya, Salih’e 1.5 sezon için 1.5 milyon euro istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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