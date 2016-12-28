Kanarya, Salih’e 1.5 sezon için 1.5 milyon euro istedi

Salih Uçan'a başta Konyaspor olmak üzere pek çok Süper Lig takımı talip.

Roma'da iki sezon geçiren futbolcunun gözü ise İtalya'da. Sampdoria, F.Bahçe'ye Salih için kiralama teklifi getirdi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilen Çizme kaynaklı haberlerde, Kanarya'nın 1.5 yıllık kiralama bedeli için 1.5 milyon euro'ya "evet" diyebileceği bildiriliyor.