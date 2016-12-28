 Hasan Ali'yi aratmadı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Hasan Ali'yi aratmadı

    Hasan Ali'yi aratmadı

    Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda 'nın Trabzonspor karşısındaki performansı merak ediliyordu.

    Milli futbolcu, gösterdiği performansla sınıfı geçti. Maç boyunca 54 pas yapıp, 48 isabet sağlayan, rakipten 5 de top çalan Köybaşı, dev mücadelede defansif anlamda iyi iş çıkardı. Tabii bunda tutmakla sorumlu olduğu Yusuf Erdoğan'ın erkenden kırmızı kart görüp oyundan atılmasının etkisi büyüktü.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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