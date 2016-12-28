Hasan Ali'yi aratmadı
Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda İsmail Köybaşı'nın Trabzonspor karşısındaki performansı merak ediliyordu.
Milli futbolcu, gösterdiği performansla sınıfı geçti. Maç boyunca 54 pas yapıp, 48 isabet sağlayan, rakipten 5 de top çalan Köybaşı, dev mücadelede defansif anlamda iyi iş çıkardı. Tabii bunda tutmakla sorumlu olduğu Yusuf Erdoğan'ın erkenden kırmızı kart görüp oyundan atılmasının etkisi büyüktü.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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