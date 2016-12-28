 Fernandao tam bize göre – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Fernandao tam bize göre

    Fernandao tam bize göre

    F.Bahçe’nin, Çin’in Shenzhen takımının hocası Eriksson’a sezon başında teklif götürdüğü, bu ilgiden dolayı Kanarya’yı takibe alan İsveçli çalıştırıcının, “Tam bize göre” deyip Fernandao’ya kanca attığı öğrenildi

    Fernandao'nun Çin 2. Lig ekiplerinden Shenzhen'e transfer olacağına yönelik iddialar giderek güçleniyor. Shenzhen'i İsveçli ünlü hoca Sven Göran Eriksson çalıştırıyor. İsveç basını, Eriksson'dan dolayı Fernandao haberlerini gündemine aldı. Sports Kanalen, Eriksson'un sezon başında Fenerbahçe'den teklif aldığını, 68 yaşındaki çalıştırıcının, bu ilgiden dolayı Türk asıllı yardımcısı Jakop Demir aracılığıyla sarı-lacivertli takımı yakından izlediğini bildirdi. Eriksson'un Fernandao sevdasının da buradan geldiği ifade edilen haberde, Shenzsen kulübü yetkililerinin sambacıyı transfer etmek için resmi yoldan girişimlerini devam ettirdiğinin altı çizildi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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