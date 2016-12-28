Fernandao tam bize göre
F.Bahçe’nin, Çin’in Shenzhen takımının hocası Eriksson’a sezon başında teklif götürdüğü, bu ilgiden dolayı Kanarya’yı takibe alan İsveçli çalıştırıcının, “Tam bize göre” deyip Fernandao’ya kanca attığı öğrenildi
Fernandao'nun Çin 2. Lig ekiplerinden Shenzhen'e transfer olacağına yönelik iddialar giderek güçleniyor. Shenzhen'i İsveçli ünlü hoca Sven Göran Eriksson çalıştırıyor. İsveç basını, Eriksson'dan dolayı Fernandao haberlerini gündemine aldı. Sports Kanalen, Eriksson'un sezon başında Fenerbahçe'den teklif aldığını, 68 yaşındaki çalıştırıcının, bu ilgiden dolayı Türk asıllı yardımcısı Jakop Demir aracılığıyla sarı-lacivertli takımı yakından izlediğini bildirdi. Eriksson'un Fernandao sevdasının da buradan geldiği ifade edilen haberde, Shenzsen kulübü yetkililerinin sambacıyı transfer etmek için resmi yoldan girişimlerini devam ettirdiğinin altı çizildi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Fernandao tam bize göre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.