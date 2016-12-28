Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında yer alan Manchester United'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay için İtalya'nın Roma kulübü de girişimlere başladı.
Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho, bu sezon pek forma şansı vermediği Depay için transfer tekliflerine açık olduğunu ifade ederken, Avrupa'dan birçok kulüp de Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fenerbahçe ile adı geçen genç oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton da ilgilenirken, İtalya'nın Roma kulübünün de transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek yıldız oyuncuları Mohamed Salah'ın yerine bir futbolcu arayan İtalyan kulübü, kadrosundaki eksikliği Memphis Depay ile gidermek istiyor. Roma'nın, Depay'e alternatif olarak Chelsea'nin Belçikalı oyuncusu Charly Musonda'yı da gündemine aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe ile adı geçen genç oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton da ilgilenirken, İtalya'nın Roma kulübünün de transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek yıldız oyuncuları Mohamed Salah'ın yerine bir futbolcu arayan İtalyan kulübü, kadrosundaki eksikliği Memphis Depay ile gidermek istiyor. Roma'nın, Depay'e alternatif olarak Chelsea'nin Belçikalı oyuncusu Charly Musonda'yı da gündemine aldığı öne sürüldü.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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