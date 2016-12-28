Derbilerin lideri Kanarya
Trabzonspor'dan 3 puanı 3 golle alan Fenerbahçe, ilk yarıda "derbilerin takımı" oldu. Kadıköy'de Galatasaray'ı üstün bir futbolla 2-0'lık skorla mağlup eden, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Kanarya, Trabzonspor'u ise deplasmanda mağlup edip, üç derbiden 7 puan kazandı. Beşiktaş derbilerde 5 puan elde ederken, Galatasaray 1 puanla yetindi, Trabzonspor ise 3 puan topladı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
Derbilerin lideri Kanarya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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