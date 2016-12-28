Derbilerin lideri Kanarya

Trabzonspor'dan 3 puanı 3 golle alan Fenerbahçe, ilk yarıda "derbilerin takımı" oldu. Kadıköy'de Galatasaray'ı üstün bir futbolla 2-0'lık skorla mağlup eden, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Kanarya, Trabzonspor'u ise deplasmanda mağlup edip, üç derbiden 7 puan kazandı. Beşiktaş derbilerde 5 puan elde ederken, Galatasaray 1 puanla yetindi, Trabzonspor ise 3 puan topladı.