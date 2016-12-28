Avcı’dan Emre açıklaması
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberlerin ardından bir açıklama yaptı.
Avcı, "Emre'nin Fenerbahçe'ye gitmek gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim böyle bir tasarrufumuz yok" dedi. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin fizik anlamda şu anda ligin en iyi takımı olduğunu sözlerine ekledi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Avcı’dan Emre açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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