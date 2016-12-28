 Avcı’dan Emre açıklaması – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Avcı’dan Emre açıklaması

    Avcı’dan Emre açıklaması

    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberlerin ardından bir açıklama yaptı.

    Avcı, "Emre'nin Fenerbahçe'ye gitmek gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim böyle bir tasarrufumuz yok" dedi. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin fizik anlamda şu anda ligin en iyi takımı olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:30
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