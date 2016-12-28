Avcı’dan Emre açıklaması

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberlerin ardından bir açıklama yaptı.

Avcı, "Emre'nin Fenerbahçe'ye gitmek gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim böyle bir tasarrufumuz yok" dedi. Başarılı çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin fizik anlamda şu anda ligin en iyi takımı olduğunu sözlerine ekledi.