Forvetin soluna Memphis Depay'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'li Taison'u da yedeğinde tutuyor.
Ancak Kanarya'nın bu transferde rakipleri var. Zenit'i çalıştıran Mircea Lucescu, Shakhtar'a aldırdığı eski öğrencisi bu kez Rusya'ya götürmek istiyor. Çin'den de sambacıya talipler var. Ukrayna basını, Fenerbahçe'nin hocası Advocaat'ın Taison'u bizzat arayarak İstanbul'a davet ettiğini, "Karar vermeden önce İstanbul'a gel ve birkaç gün geçir" tavsiyesinde bulunduğunu yazdı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Advocaat’tan Taison'a davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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