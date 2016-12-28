''10 numara beni bağlamaz''
Trabzonspor derbisinde başarılı bir performans ortaya koyan Alper Potuk, Advocaat'ın verdiği şansları iyi kullanıyor. Ancak bir on numara alınırsa, Alper'in forması tehlikeye girecek. 25 yaşındaki futbolcu bu konuyla ilgilenmediğini belirtirken, "Benim işim, görev verildiğinde en iyi şekilde yapmak" dedi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
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ali kemal bu nasıl iş
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