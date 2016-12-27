Yardımcı sakatlandı
Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmanın 15. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.
Birinci yardımcı hakem Kemal Yılmaz sol arka adalesinden sakatlandı. Yılmaz karşılaşmaya devam edemeyeceğini söyleyince bu dakikadan itibaren yerine dördüncü hakem Tolga Özkalfa görev yaptı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Yardımcı sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.