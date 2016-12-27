Volkan Demirel hiç zorlanmadı
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel bir derbide daha çok rahattı. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında adeta yere yatmayan tecrübeli eldiven dün de Trabzonspor karşısında fazla zorlanmadı. İlk 15 dakikalık baskı hariç kalesinde önemli pozisyon görmedi.
İLK YARI ÖNDEYSE MAÇI KAZANIYOR
Sarı-lacivertliler bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 9'unda ilk yarıyı önde tamamlamıştı. Kanarya bu maçların 8'ini kazanırken 1'i beraberlikle bitmişti. F.Bahçe dün Trabzonspor karşısında ilk 45 dakikayı 2-0'lık skorla üstün kapattı. Maça çok rahat götürüp 3-0 gibi farklı skorla kazandı.
İLK YARI ÖNDEYSE MAÇI KAZANIYOR
Sarı-lacivertliler bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 9'unda ilk yarıyı önde tamamlamıştı. Kanarya bu maçların 8'ini kazanırken 1'i beraberlikle bitmişti. F.Bahçe dün Trabzonspor karşısında ilk 45 dakikayı 2-0'lık skorla üstün kapattı. Maça çok rahat götürüp 3-0 gibi farklı skorla kazandı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Volkan Demirel hiç zorlanmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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