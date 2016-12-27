 Volkan Demirel hiç zorlanmadı – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    hiç zorlanmadı

    Volkan Demirel hiç zorlanmadı
    Fenerbahçe kalecisi bir derbide daha çok rahattı. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında adeta yere yatmayan tecrübeli eldiven dün de Trabzonspor karşısında fazla zorlanmadı. İlk 15 dakikalık baskı hariç kalesinde önemli pozisyon görmedi.

    İLK YARI ÖNDEYSE MAÇI KAZANIYOR
    Sarı-lacivertliler bu sezon ligde oynadığı 15 maçın 9'unda ilk yarıyı önde tamamlamıştı. Kanarya bu maçların 8'ini kazanırken 1'i beraberlikle bitmişti. F.Bahçe dün Trabzonspor karşısında ilk 45 dakikayı 2-0'lık skorla üstün kapattı. Maça çok rahat götürüp 3-0 gibi farklı skorla kazandı.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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