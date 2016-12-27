 U21’de Fener güldü – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    U21’de Fener güldü

    U21’de Fener güldü
    U21 Ligi'nde oynanan gençlerin derbisinde de kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takımın U21'leri, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor U21 Takımı'nı Ramazan Civelek ve Samed Karakoç'un golleriyle 2-1 mağlup etti ve 41 puanla liderliğini sürdürdü.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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