U21’de Fener güldü

U21 Ligi'nde oynanan gençlerin derbisinde de kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takımın U21'leri, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor U21 Takımı'nı Ramazan Civelek ve Samed Karakoç'un golleriyle 2-1 mağlup etti ve 41 puanla liderliğini sürdürdü.