Moussa Sow’dan 13. derbi golü
F.Bahçe'ye ilk olarak 2011-12 sezonunun devre arasında gelen Moussa Sow, Süper Lig kariyerinde toplam gol sayısını 59'a çıkardı.
Senegalli yıldız özellikle 'derbi' maçları çok seviyor. 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de attığı 59 golün 13'ünü Beşiktaş, Trabzon ve G.Saray'a attı. Sarıkırmızılılara karşı 1, Beşiktaş'a karşı 8 golü bulunan Sow, Karadeniz Fırtınası'nın ağlarına da 4. golünü bıraktı. Tecrübeli forvet dün ilk yarının 41. dakikasında Lens'in harika şekilde getirip "Al da at" dediği topu filelerle kolay şekilde buluşturmuştu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
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ali kemal bu nasıl iş
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