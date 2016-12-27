Keyfim yerinde
Derbi maçta 1 gol atan, 1 de asist yapan Hollandalı yıldız “Burada olmaktan keyif alıyorum, herkese teşekkür ederim” dedi. Ligdeki 2 golünü kaydeden Lens, 7’nci asistini yaptı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öncelikle geldiği günden bu yana kendisine gösterilen destekten ötürü teşekkür eden tecrübeli oyuncu, "Sunderland'de zor bir dönem geçirdikten sonra buraya geldim. Hızlı bir şekilde takıma adapte oldum. Bu akşamki gibi performanslar göstermemde tüm takım arkadaşlarım yardımcı oldu" ifadesini kullandı.
Lens, "Gelecek sezon da F.Bahçe'de kalacak mısın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe'de geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Harika taraftarların desteğini her zaman hissediyorum. Hâlâ önümüzde ligin ikinci yarısı var. Umarım daha iyi oynar, daha fazla gol atar, asist yapabilirim. Önce sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürelim, sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz."
KATKISI ARTIYOR
Hollandalı yıldız, ilk 11'de başladığı 9'uncu lig maçında 2. golünü atarken, asist sayısını da 7'ye yükseltti. Kanarya, Lens'in gol veya asistle skora katkı sağladığı 6 resmi maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 20 gol atarken, sadece üç gol yedi.
Lens, "Gelecek sezon da F.Bahçe'de kalacak mısın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Geleceğimin nasıl olacağı bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe'de geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Harika taraftarların desteğini her zaman hissediyorum. Hâlâ önümüzde ligin ikinci yarısı var. Umarım daha iyi oynar, daha fazla gol atar, asist yapabilirim. Önce sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürelim, sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz."
KATKISI ARTIYOR
Hollandalı yıldız, ilk 11'de başladığı 9'uncu lig maçında 2. golünü atarken, asist sayısını da 7'ye yükseltti. Kanarya, Lens'in gol veya asistle skora katkı sağladığı 6 resmi maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 20 gol atarken, sadece üç gol yedi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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