Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısında eksikliğini çok hissettikleri ‘10 numarayı’ Fransa’da buldu. 29 yaşındaki süper solağın 6 Ocak’ta imzayı atması bekleniyor
Kanarya uzun süre peşinden koştuğu Hatem Ben Arfa transferinde mutlu sona artık çok yakın. Sezon başında Ben Arfa ve Hakim Ziyech'i isteyen ancak ikisini de alamayan Fenerbahçe bunun sıkıntısını çok çekmişti. Hücumda bir türlü organize olamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde kupa hedefiyle girecekleri 2. yarı öncesi büyük bir transferi gerçekleştirdi. Teknik direktör Dick Advocaat'ın "Orta sahaya iyi bir oyun kurucu gerekiyor. Böyle bir isim alabilirsek işimiz çok kolaylaşır" sözleri üzerine sarı-lacivertli idareciler PSG'de mutsuz olan Ben Arfa ile görüşme üzerine görüşme gerçekleştirdiler. Bu temasların ardından önce Ben Arfa "Evet" dedi ardından PSG oyuncusunu 6 aylığına kiralamayı kabul etti. Arada kalan küçük pürüzlerin ve birkaç protokol işleminin ardından transfer resmiyet kazanacak.
SOL AYAĞI RAKET GİBİ
Ben Arfa, Nice'teki muhteşem performansıyla sezon başında Fransa devi PSG'nin yolunu tutmuştu. Ancak işler hiç istediği gibi gitmedi. Sezonun ilk yarısında sadece 1 kez 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki süper solak kısa süreler aldığı 14 maçta tek asist yapabildi. Ben Arfa uzaktan şutları, ara pasları, dripling yeteneği, oyun görüşüyle Fenerbahçe'ye çok şey katmak için İstanbul'a gelecek. Tecrübeli futbolcunun 6 Ocak'ta Kanarya'ya resmi imzayı atacağı öğrenildi.
SOL AYAĞI RAKET GİBİ
Ben Arfa, Nice'teki muhteşem performansıyla sezon başında Fransa devi PSG'nin yolunu tutmuştu. Ancak işler hiç istediği gibi gitmedi. Sezonun ilk yarısında sadece 1 kez 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki süper solak kısa süreler aldığı 14 maçta tek asist yapabildi. Ben Arfa uzaktan şutları, ara pasları, dripling yeteneği, oyun görüşüyle Fenerbahçe'ye çok şey katmak için İstanbul'a gelecek. Tecrübeli futbolcunun 6 Ocak'ta Kanarya'ya resmi imzayı atacağı öğrenildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 10:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
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ali kemal bu nasıl iş
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