Fernandao 5’ledi
F.Bahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, bu sezon forma giydiği 12'inci resmi maçında 5'inci golünü kaydetti.
Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ligdeki ilk golünü atan sambacı, dün akşam da Trabzon deplasmanında fileleri havalandırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu diğer gollerinin 2'sini Ziraat Türkiye Kupası'nda (Amed Sportif, Menemen Bld), 1'ini ise UEFA Avrupa Ligi'nde (Grasshoppers) kaydetti. BU arada transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, sitesinden duyurduğu haberde F.Bahçe'nin Fernandao transferi için Çin kulübü Shenzhen ile görüşmelere başladığını iddia etti. Ünlü teknik direktör Sven- Göran Eriksson yönetimindeki Shenzhen FC kulübünün, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Fernandao 5’ledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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