 Fernandao 5’ledi – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    5’ledi

    Fernandao 5’ledi

    F.Bahçe'nin Brezilyalı forveti , bu sezon forma giydiği 12'inci resmi maçında 5'inci golünü kaydetti.

    Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ligdeki ilk golünü atan sambacı, dün akşam da Trabzon deplasmanında fileleri havalandırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu diğer gollerinin 2'sini Ziraat Türkiye Kupası'nda (Amed Sportif, Menemen Bld), 1'ini ise UEFA Avrupa Ligi'nde (Grasshoppers) kaydetti. BU arada transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, sitesinden duyurduğu haberde F.Bahçe'nin transferi için Çin kulübü Shenzhen ile görüşmelere başladığını iddia etti. Ünlü teknik direktör Sven- Göran Eriksson yönetimindeki Shenzhen FC kulübünün, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlerini sürdürdüğü belirtildi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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