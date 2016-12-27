Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında 29 Aralık Perşembe günü Menemen Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Menemen Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:26
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
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