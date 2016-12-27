Fener arayı açıyor
42 yıllık rekabette Fenerbahçe 48. galibiyetini alırken, Trabzon 37’de kaldı Sarı-lacivertliler, zorlu Trabzonspor deplasmanında dün 17’nci kez kazandı.
F.Bahçe'nin deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında ilginç istatistikler dikkat çekti. 42 yıllık ezeli rekabette F.Bahçe 48'inci kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi Trabzonspor ise 37'de kaldı. Süper Lig'de yapılan 87 karşılaşmada F.Bahçe 37 kez kazanırken, Trabzon ise 22 galibiyet elde etti. Sarı- lacivertliler gollerde de rakibine 115-85 üstünlük sağladı. Trabzon'da yapılan maçlarda ise Trabzon'un sarı-lacivertlilere karşı 20-17 üstünlüğü bulunuyor.
Bu arada bordo-mavililer son 10 maçta F.Bahçe'ye gol bile atamadı. Geçen sezon deplasmanda 2-0, sahasında 4-0 kaybeden Trabzon, 2014-15'te hem içerde hem dışarda rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.
10 MAÇTIR GOLÜ YOK
Trabzon, önceki sezon sahasında 1-0 gerideyken çıkan olaylar sonucu hükmen 3-0 mağlup olmuş, İstanbul'daki maç 0-0 berabere bitmişti. 2012- 13 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe 1-0 kazanırken aynı sezon deplasmanda lig maçını 3-0 kazanmış, sahasında ise 0-0 berabere kalmıştı.
Bu arada bordo-mavililer son 10 maçta F.Bahçe'ye gol bile atamadı. Geçen sezon deplasmanda 2-0, sahasında 4-0 kaybeden Trabzon, 2014-15'te hem içerde hem dışarda rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.
10 MAÇTIR GOLÜ YOK
Trabzon, önceki sezon sahasında 1-0 gerideyken çıkan olaylar sonucu hükmen 3-0 mağlup olmuş, İstanbul'daki maç 0-0 berabere bitmişti. 2012- 13 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe 1-0 kazanırken aynı sezon deplasmanda lig maçını 3-0 kazanmış, sahasında ise 0-0 berabere kalmıştı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
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