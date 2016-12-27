 Fener arayı açıyor – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Fener arayı açıyor

    Fener arayı açıyor

    42 yıllık rekabette 48. galibiyetini alırken, Trabzon 37’de kaldı Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanında dün 17’nci kez kazandı.

    F.Bahçe'nin deplasmanda oynadığı maçında ilginç istatistikler dikkat çekti. 42 yıllık ezeli rekabette F.Bahçe 48'inci kez sahadan galibiyetle ayrılırken, ev sahibi Trabzonspor ise 37'de kaldı. Süper Lig'de yapılan 87 karşılaşmada F.Bahçe 37 kez kazanırken, Trabzon ise 22 galibiyet elde etti. Sarı- lacivertliler gollerde de rakibine 115-85 üstünlük sağladı. Trabzon'da yapılan maçlarda ise Trabzon'un sarı-lacivertlilere karşı 20-17 üstünlüğü bulunuyor.

    Bu arada bordo-mavililer son 10 maçta F.Bahçe'ye gol bile atamadı. Geçen sezon deplasmanda 2-0, sahasında 4-0 kaybeden Trabzon, 2014-15'te hem içerde hem dışarda rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

    10 MAÇTIR GOLÜ YOK
    Trabzon, önceki sezon sahasında 1-0 gerideyken çıkan olaylar sonucu hükmen 3-0 mağlup olmuş, İstanbul'daki maç 0-0 berabere bitmişti. 2012- 13 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde F.Bahçe 1-0 kazanırken aynı sezon deplasmanda lig maçını 3-0 kazanmış, sahasında ise 0-0 berabere kalmıştı.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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