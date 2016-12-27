F.Bahçe kasırgası
Avni Aker Stadı’nın kapanış maçında goller Fernandao (P), Sow ve Lens’ten geldi. Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor karşısındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında gülen Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım, 27. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Trabzonspor'u penaltıdan Fernandao, Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 3-0 yenerek lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi, şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Kanarya son yıllarda büyük üstünlük kurduğu bordo-mavili takım ile oynadığı son 15 resmi maçta yenilmedi.
TRABZON 2010'DAN BERİ KAYIP
Sarı-lacivertliler 10 maçı kazanırken, beş kez berabere kaldı. Trabzonspor en son 23 Ağustos 2010'da Avni Aker'de oynanan 2010-11 sezonu 2. hafta maçında rakibini 3-2 mağlup etmişti. Kanarya, bordo-mavili rakibi önünde lig tarihindeki 37. galibiyetini elde etti. Trabzonspor 22 kez kazanırken, 28 mücadele ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 31'e çıkarırken, Fırtına 18 puanda kaldı.
MAHARET USTALIKTA
F.Bahçe maç boyunca 13 şut denemesinde bulunurken, kaleyi bulan 4 şutun 3'ünde (1'i penaltı) fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor ise 5'i isabetli 14 şut çekmesine rağmen gol atamadı. Mustafa Akbaş'ın vuruşunda top direkten döndü.
TRABZON 2010'DAN BERİ KAYIP
Sarı-lacivertliler 10 maçı kazanırken, beş kez berabere kaldı. Trabzonspor en son 23 Ağustos 2010'da Avni Aker'de oynanan 2010-11 sezonu 2. hafta maçında rakibini 3-2 mağlup etmişti. Kanarya, bordo-mavili rakibi önünde lig tarihindeki 37. galibiyetini elde etti. Trabzonspor 22 kez kazanırken, 28 mücadele ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 31'e çıkarırken, Fırtına 18 puanda kaldı.
MAHARET USTALIKTA
F.Bahçe maç boyunca 13 şut denemesinde bulunurken, kaleyi bulan 4 şutun 3'ünde (1'i penaltı) fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor ise 5'i isabetli 14 şut çekmesine rağmen gol atamadı. Mustafa Akbaş'ın vuruşunda top direkten döndü.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
Yorum
SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
Toplam 5
Yorum
ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
Toplam 3
Yorum
ali kemal bu nasıl iş
F.Bahçe kasırgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.