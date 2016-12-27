F.Bahçe kasırgası

Avni Aker Stadı’nın kapanış maçında goller Fernandao (P), Sow ve Lens’ten geldi. Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor karşısındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında gülen Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım, 27. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Trabzonspor'u penaltıdan Fernandao, Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 3-0 yenerek lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi, şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. Kanarya son yıllarda büyük üstünlük kurduğu bordo-mavili takım ile oynadığı son 15 resmi maçta yenilmedi.



TRABZON 2010'DAN BERİ KAYIP

Sarı-lacivertliler 10 maçı kazanırken, beş kez berabere kaldı. Trabzonspor en son 23 Ağustos 2010'da Avni Aker'de oynanan 2010-11 sezonu 2. hafta maçında rakibini 3-2 mağlup etmişti. Kanarya, bordo-mavili rakibi önünde lig tarihindeki 37. galibiyetini elde etti. Trabzonspor 22 kez kazanırken, 28 mücadele ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 31'e çıkarırken, Fırtına 18 puanda kaldı.



MAHARET USTALIKTA

F.Bahçe maç boyunca 13 şut denemesinde bulunurken, kaleyi bulan 4 şutun 3'ünde (1'i penaltı) fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor ise 5'i isabetli 14 şut çekmesine rağmen gol atamadı. Mustafa Akbaş'ın vuruşunda top direkten döndü.

