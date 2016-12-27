"Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor"
Başakşehirli Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye döneceği iddialarına bir yenisi daha eklendi.
Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, 360 TV'deki Telegol programında, çok başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönebileceğini iddia etti. Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki yıldıza "Gel tekrar Fenerbahçe'ye. Sezon sonuna kadar oyna. Ondan sonra sportif direktör, antrenör gibi görevlerde çalışmanı isteriz. Futbolu Fenerbahçe'de bırak" teklifinde bulunduğunu söyleyen Ümit Karan, Emre'nin de buna sıcak bakabileceğini de dile getirdi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sıradan biriydim Fener'de özel oldum
Toplam 12
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SÜPER_FENER KISKANMAYIN LENSİ ADAM FUBOLCUNUN KRALI 20 TANE BRUMAYI VE QARESMAYI CEBİNDEN ÇIKARTIR
- Evgen iddiası
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ali riza ayyıldız süper bir adam...............................
- Kayserispor'a deplasmanda çelme
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ali kemal bu nasıl iş
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