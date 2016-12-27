 "Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor" – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    " Fenerbahçe’ye gidiyor"

    "Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor"

    Başakşehirli 'nun Fenerbahçe'ye döneceği iddialarına bir yenisi daha eklendi.

    Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, 360 TV'deki Telegol programında, çok başarılı bir sezon geçiren 'nun Fenerbahçe'ye dönebileceğini iddia etti. Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki yıldıza "Gel tekrar Fenerbahçe'ye. Sezon sonuna kadar oyna. Ondan sonra sportif direktör, antrenör gibi görevlerde çalışmanı isteriz. Futbolu Fenerbahçe'de bırak" teklifinde bulunduğunu söyleyen Ümit Karan, Emre'nin de buna sıcak bakabileceğini de dile getirdi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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