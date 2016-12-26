 Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye bir şok daha! – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye bir şok daha!

    Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye bir şok daha!

    Trabzonspor'la yapacağı maç için bu şehre Robin van Persie, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan yoksun giden Fenerbahçe'de maç öncesinde bir şok daha yaşandı: Volkan Şen de bu akşam sahada olmayacak!

    Volkan Şen ağrıları nedeniyle Trabzonspor'a karşı oynayamayacak. Kanat oyuncusunun dizinde ve belinde ağrıları olduğu ve akşamki maçta yer alamayacağı belirtildi. Bu durumda Aatıf'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

    Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Alper, Lens,Sow.

    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:59
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