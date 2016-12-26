Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye bir şok daha!

Volkan Şen ağrıları nedeniyle Trabzonspor'a karşı oynayamayacak. Kanat oyuncusunun dizinde ve belinde ağrıları olduğu ve akşamki maçta yer alamayacağı belirtildi. Bu durumda Aatıf'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor.



Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:



Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Alper, Lens,Sow.