 Tanrı’ya şükür o günler geçti – Fotomaç – 26 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tanrı’ya şükür o günler geçti

    Tanrı’ya şükür o günler geçti

    Fernandao: Sakatlığımın izlerini tamamen sildim. Sezonun ikinci yarısında daha çok gol atacağım.

    F.Bahçe'nin vurucu timinde yer alan Jose Fernandao, ülkesi Brezilya'da yayın yapan Ekstra gazetesine verdiği röportajda güzel mesajlar verdi. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ve İstanbul'da mutlu bir yaşam sürdüğünü anlatan golcü futbolcu, parlak günlerine döneceğini söyledi. Fernandao, "Tanrı'ya şükrediyorum ki sakatlığın izlerini sildim. Sezonun ikinci yarısında atabileceğim kadar gol atmak istiyorum" dedi. Robin Van Persie'ye de övgüler yağdıran sambacı, "O birlikte çalıştığım en özel futbolcu" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tanrı’ya şükür o günler geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.