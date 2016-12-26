Taison imzalıyor
İddia, Brezilya basınından geldi. Sarı-lacivertlilerin, Ukrayna ekibinin kontratını uzatmayı düşünmediği 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuna ocak ayı içinde imza attıracağı duyuruldu.
TRANSFER BÜTÇESİ 7 MİLYON EURO
Haberde, Fenerbahçe'nin ocak ayı içinde Taison'a imza attıracağı, Shakhtar'ın, kontratı sezon sonu biten Brezilyalı yıldızı bedava kaybetmektense Fenerbahçe ile anlaşma yoluna gideceği vurgulandı. Haberin detayında ise sarı-lacivertli kulübün devre arası transfer bütçesinin 7 milyon euro olduğu hatırlatıldı
Yönetici Ali Yıldırım'ın, önceki hafta İstanbul'da oyuncunun avukatı Paulo Bordonaro ile bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Yıldırım, İtalyan avukata önceliklerinin Taison'u kiralamak olduğunu bildirmiş, şartların uymaması halinde oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedelsiz renklerine katmak istediklerini söylemişti.
2 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen da bu sezon toplam 20 maça (12'si lig, 8'i Avrupa) çıktı, 7 gollük bir performans sergiledi. Daha önce Beşiktaş'ın da teklif sunduğu Taison'un sözleşmesini uzatmak istemeyen Ukrayna ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde sambacıya devre arasında yol verebileceği ileri sürülmüştü.
Fotomaç, Fenerbahçe'nin Taison'u gündemine aldığını 24 Aralık Cumartesi günkü sayısında böyle duyurmuştu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:20
- Yıkım ekibi
Toplam 12
Yorum
Zeki Trabzonun yeni Statyomu bitmisti demi? peki Trabzon niye bu maci yeni Statyomda oynamadi? Tabiki Galata gibi yeni statdyomunda Fenerin yenmesiyle Tarihe gecmemesi icin demi?
- Nakoulma'da son dakika
Toplam 2
Yorum
dalgacı bedava gs kesin alır
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 15
Yorum
Eray Bu adam nesine veriyonuz 1.7? Bırakın gitsin ne verdi ki takıma ne istiyor. Biraz daha pişerse yusuf yazıcı ve abdulkadir cok daha verimli olacaklar ts yee. İnek bile yediklerinden süt veriyor. Bundan ne aldık ki.
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