Spartak’ta Emenike heyecanı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Emenike, her an eski kulübü Spartak Moskova'ya transfer olabilir. Nijeryalı futbolcunun menajeri Erdem Konyar'ın dün Spartak'lı yetkililerle bir görüşme yaptığı iddiası Rus basınına yansıdı. Gazetelerde yapılan yorumlarda, Emenike'nin hızlı ve güçlü bir futbolcu olduğu, Spartak Moskova'ya büyük katkı sağlayacağı savunulurken, imzaların her an atılabileceği ileri sürüldü.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
Spartak’ta Emenike heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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