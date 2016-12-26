 Salih ayrılıyor mu? – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Salih ayrılıyor mu?

    Salih ayrılıyor mu?
    Devre arasında Çizme ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olacağı iddia edilen Salih Uçan'ın, takım arkadaşlarına veda mesajları verdiği öğrenildi. Kötü bir Roma tecrübesi yaşayan, ardından geri döndüğü 'de kendisine verilen ikinci şansı da iyi kullanamayan 22 yaşındaki futbolcunun, "Göreceksiniz bak, kendimi ispatlayacağım ve Fenerbahçe'ye bu kez zirvede döneceğim" şeklinde ifadeler kullandığı belirtiliyor.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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