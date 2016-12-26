F.Bahçe taraftarı yok

Bu sezon derbi maçlarda rakip takım taraftarlarının deplasmanlara gitmesine karşın, Trabzon'da oynanacak bugünkü derbiye güvenlik gerekçesiyle F.Bahçeli taraftarlar alınmayacak. Yüksek risk taşıyan mücadele için geniş güvenlik önlemleri alınacak.