 F.Bahçe taraftarı yok – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe taraftarı yok

    F.Bahçe taraftarı yok
    Bu sezon derbi maçlarda rakip takım taraftarlarının deplasmanlara gitmesine karşın, Trabzon'da oynanacak bugünkü derbiye güvenlik gerekçesiyle F.Bahçeli taraftarlar alınmayacak. Yüksek risk taşıyan mücadele için geniş güvenlik önlemleri alınacak.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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