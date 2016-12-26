F.Bahçe taraftarı yok
Bu sezon derbi maçlarda rakip takım taraftarlarının deplasmanlara gitmesine karşın, Trabzon'da oynanacak bugünkü derbiye güvenlik gerekçesiyle F.Bahçeli taraftarlar alınmayacak. Yüksek risk taşıyan mücadele için geniş güvenlik önlemleri alınacak.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dev maçların golcüsü
Toplam 5
Yorum
SOW FB muslera adammı
- Çakır’dan skandal penaltı
Toplam 12
Yorum
Esprici ama posisyon cok acik ve net, Kalecinin eline top carptigi cok net görülüyor. yani kalecide oplsan dikat edeceksin PENALTIIII dogru karar
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 70
Yorum
ua gs taraftarı olarak kulübümüze yanlı basını almayın diyerek mail yağmuruna tutmalıyız
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