Emenike, Spartak Moskova'ya kiralandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, Rusya'nın Spartak Moskova takımına sezon sonuna kadar kiralandı.
Fenerbahçe'de son zamanlarda istenen performansı sahaya yansıtamayan ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle Dick Advocaat'ın kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike eski takımı Spartak Moskova'ya kiralandı.
Rus ekibinin yöneticileriyle yapılan görüşme sonrası Nijeryalı oyuncunun 6 aylığına Spartak'a kiralanması için anlaşma sağlandığı öğrenildi.
10 milyon €'ya satılmış 13 milyon €'ya geri alınmıştı
Fenerbahçe'ye 2011 yılının Temmuz ayında Karabükspor'dan 9 milyon Euro'ya transfer edilen Emenike, 1 ay sonra da Spartak Moskova'ya 10 milyon Euro'ya satılmıştı.
Sarı lacivertliler, 2011-2013 sezonunda Spartak Moskova ile çıktığı 51 maçta 24 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcuyu 2013-14 sezonunda 13 milyon Euro ödeyerek geri almıştı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:48
- Yıkım ekibi
Toplam 12
Yorum
Zeki Trabzonun yeni Statyomu bitmisti demi? peki Trabzon niye bu maci yeni Statyomda oynamadi? Tabiki Galata gibi yeni statdyomunda Fenerin yenmesiyle Tarihe gecmemesi icin demi?
- Nakoulma'da son dakika
Toplam 2
Yorum
dalgacı bedava gs kesin alır
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 15
Yorum
Eray Bu adam nesine veriyonuz 1.7? Bırakın gitsin ne verdi ki takıma ne istiyor. Biraz daha pişerse yusuf yazıcı ve abdulkadir cok daha verimli olacaklar ts yee. İnek bile yediklerinden süt veriyor. Bundan ne aldık ki.
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