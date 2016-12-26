 Dev maçların golcüsü – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Dev maçların golcüsü

    Dev maçların golcüsü

    Ligde kaydettiği toplam 58 golün yüzde 20’sini ezeli rakiplere atan Sow, F.Bahçe’nin en önemli silahı.

    Sarı-lacivertli takımın bugünkü mücadelede en çok güvendiği isim hiç şüphesiz Moussa Sow olacak. Fenerbahçe'ye ilk olarak 2011-2012 sezonunda gelen Senegalli forvet, Süper Lig'de toplam 58 gol kaydederken, bunların önemli bir kısmını da (yüzde 20'si) ezeli rakiplere attı. 30 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'a 8, Trabzonspor'a 3, Galatasaray'a karşı da 1 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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