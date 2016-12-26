Derbiden fazlası

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Trabzon’da bir devir kapanıyor. Bordo-mavili kulüp, 1951 yılında hizmete giren ve nice unutulmaz zaferler kazandığı, Barcelona, Liverpool gibi devleri dize getirdiği Hüseyin Avni Aker Stadı’na bu akşam F.Bahçe derbisiyle veda edecek. Puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın kapışması nefes kesecek.
F.BAHÇE FARKI KORUMAK İSTİYOR
Süper Lig'de ilk yarının son maçında bugün Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 28 puanla haftaya 4. sırada girdi.Fenerbahçe, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak, puan farkını azaltmak, 2. sıradaki Beşiktaş'la da farkı korumak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra verilecek devre arasına da moralli girmek amacında. Bu doğrultuda ipleri ele alan kişi ise teknik direktör Dick Advocaat...
'İŞLER ZORLAŞMASIN'
Oyuncuları ile dün öğlen yapılan idman sonrası kısa bir toplantı yapan Hollandalı çalıştırıcı, "Zirve ile aramızdaki farkı hiç sorun değil. Kolayca kapatılabilecek bir puan var. Fakat bunun için Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmalıyız. Çünkü o zaman işler zorlaşır" ifadelerini kullandı. Zaman zaman talebelerine de söz verip onların konuşmalarını dinleyen usta hoca, "İlk yarıdaki emeklerimizin karşılığını almak ve ikinci devreye iyi bir giriş yapmak bu maça bağlı" diyerek sözlerini noktaladı.
ERSUN YANAL'IN PLANI HAZIR
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor yeni yıla galibiyetle girmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda 'hücum' varyasyonları üzerinde durdu. Öğrencilerinden agresif ve saldırgan futbol isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sağduyu çağrısında bulunmayı da ihmal etmedi. "Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda gününde tarihimize yakışır bir futbol ortaya koymak istiyoruz" diyen Yanal, "Sahada kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanırız, kaybedebiliriz bu futbolda var. Önemli olan sağduyulu bir karşılaşma olması.
BERO'NUN YERİNE CASTİLLO
Bu maçın o havada oynanacağına inanıyorum. Futbolseverlere güzel bir 90 dakika izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı FIRTINA 'da kart cezalısı olan Matus Bero dışında eksik bulunmuyor. Bu oyuncunun yerine Fabian Castillo forma giyecek. Cezası biten Zeki Yavru da sağ bekte Akakpo'dan formayı geri alacak. Ersun Yanal'ın sahaya kalede Onur, savunmada Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, ön liberoda Onazi ve Okay, önlerinde Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici, Castillo, ileri uçta ise Dame N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.
TARAFTARLAR KARŞILADI
Dün akşam saatlerinde Trabzon'a inen Fenerbahçe kafilesi kamp yapacağı otele geçti. Futbolcular otobüse bineceği sırada karşılamaya gelen taraftarlar, özellikle Volkan'a büyük ilgi gösterdiler.
SKRTEL CEZALI, RVP VE HASAN ALİ YOK
F.Bahçe 'de sarı kart cezalısı Martin Skrtel, dev mücadelede forma giyemeyecek. Kanarya'da ayrıca sakatlığı bulunan Van Persie ve grip olan Hasan Ali ile kadro dışı bırakılan Emenike ve van der Wiel de Trabzon'da yok. Van Persie'nin yerine Sow tek forvet, Hasan'ın yokluğunda ise sol bekte İsmail Köybaşı görev yapacak.
TRABZON'DA KAYBETMİYOR
F.Bahçe ile Trabzonspor 42 yıllık rekabette 118. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki maçların 47'sini F.Bahçe kazanırken, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet aldı. Kanarya, ligde de üstün olan taraf. Lig tarihinde 86 kez kapışan ikiliden Fenerbahçe 36, Trabzonspor 22 kez galip geldi. Trabzon'daki son 6 lig maçından 4'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan F.Bahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-11 sezonunda 3-2'lik skorla yenildi.
14 MAÇTIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 14 resmi maçta hiç yenilmedi. Bunların 9'unu kazanan Kanarya, 5 kez de berabere kalarak rakibine zaferi unutturdu. Sarı- lacivertli takım, bordo-mavililerden gol de yemiyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı çıktığı son 9 resmi mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe, Fırtına'dan son golü 2011-12 sezonunun 3-1 biten Süper Final maçında yemişti.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:41
- Yıkım ekibi
Toplam 12
Yorum
Zeki Trabzonun yeni Statyomu bitmisti demi? peki Trabzon niye bu maci yeni Statyomda oynamadi? Tabiki Galata gibi yeni statdyomunda Fenerin yenmesiyle Tarihe gecmemesi icin demi?
- Nakoulma'da son dakika
Toplam 2
Yorum
dalgacı bedava gs kesin alır
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 15
Yorum
Eray Bu adam nesine veriyonuz 1.7? Bırakın gitsin ne verdi ki takıma ne istiyor. Biraz daha pişerse yusuf yazıcı ve abdulkadir cok daha verimli olacaklar ts yee. İnek bile yediklerinden süt veriyor. Bundan ne aldık ki.
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