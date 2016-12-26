Derbiden fazlası

HüseyinAvni Aker Stadı bugün oynanacakmaçıyla kapılarını kapatacak. Bordo- mavililer,yılında açılan statta Süper Lig'deki ilk maçınısezonunda Fenerbahçe ile oynamış ve 1-0 yenilmişti. Yine bir Fenerbahçe maçıyla stadına veda edecek olan Fırtına, kapanışı 3 puanla yapmak istiyor. Fırtına'nıntarihinde birçok tarihi başarıya tanıklık eden Avni Aker'de Barcelona, İnter, Liverpool gibi devler diz çöktü. Trabzonspor ligin 2. yarısından itibaren maçlarını Akyazı'da yapılan'nda oynayacak.Süper Lig'de ilk yarının son maçında bugünkonuk olacak, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alantopladığı 28 puanla haftaya 4. sırada girdi.Fenerbahçe, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan lider'in puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatarak, puan farkını azaltmak, 2. sıradakida farkı korumak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra verilecek devre arasına da moralli girmek amacında. Bu doğrultuda ipleri ele alan kişi ise teknik direktör...Oyuncuları ile dün öğlen yapılan idman sonrası kısa bir toplantı yapançalıştırıcı, "Zirve ile aramızdaki farkı hiç sorun değil. Kolayca kapatılabilecek bir puan var. Fakat bunun içinmaçından galibiyetle ayrılmalıyız. Çünkü o zaman işler zorlaşır" ifadelerini kullandı.zaman talebelerine de söz verip onların konuşmalarını dinleyen usta hoca, "İlk yarıdaki emeklerimizin karşılığını almak ve ikinci devreye iyi bir giriş yapmak bu maça bağlı" diyerek sözlerini noktaladı.Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında bu akşam'yi ağırlayacak olanyeni yıla galibiyetle girmek istiyor. Teknik direktör, hafta boyunca yapılan antrenmanlardavaryasyonları üzerinde durdu. Öğrencilerinden agresif ve saldırgan futbol isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sağduyu çağrısında bulunmayı da ihmal etmedi. "'na veda gününde tarihimize yakışır bir futbol ortaya koymak istiyoruz" diyen, "Sahada kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanırız, kaybedebiliriz bu futbolda var. Önemli olan sağduyulu bir karşılaşma olması.Bu maçın o havada oynanacağına inanıyorum. Futbolseverlere güzel bir 90 dakika izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı'da kart cezalısı olandışında eksik bulunmuyor. Bu oyuncunun yerineforma giyecek. Cezası bitenda sağ bekte Akakpo'dan formayı geri alacak. Ersun Yanal'ın sahaya kalede, savunmada Zeki, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, ön liberodave, önlerinde Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici, Castillo, ileri uçta ise11'i ile çıkması bekleniyor.Dün akşam saatlerinde Trabzon'a inen Fenerbahçe kafilesi kamp yapacağı otele geçti. Futbolcular otobüse bineceği sırada karşılamaya gelen taraftarlar, özellikle Volkan'a büyük ilgi gösterdiler.F.Bahçe'de sarı kart cezalısı, dev mücadelede forma giyemeyecek. Kanarya'da ayrıca sakatlığı bulunanve grip olanile kadro dışı bırakılanvede Trabzon'da yok. Van Persie'nin yerinetek forvet, Hasan'ın yokluğunda ise sol bektegörev yapacak.F.Bahçe ile Trabzonspor 42 yıllık rekabette 118. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki maçların 47'sini F.Bahçe kazanırken, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet aldı. Kanarya, ligde de üstün olan taraf. Lig tarihinde 86 kez kapışan ikiliden Fenerbahçe 36, Trabzonspor 22 kez galip geldi. Trabzon'daki son 6 lig maçından 4'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan F.Bahçe, rakibine deplasmanda en son 2010-11 sezonunda 3-2'lik skorla yenildi.Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 14 resmi maçta hiç yenilmedi. Bunların 9'unu kazanan Kanarya, 5 kez de berabere kalarak rakibine zaferi unutturdu. Sarı- lacivertli takım, bordo-mavililerden gol de yemiyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı çıktığı son 9 resmi mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe, Fırtına'dan son golü 2011-12 sezonunun 3-1 biten Süper Final maçında yemişti.