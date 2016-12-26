Brezilya’da şirket kuruyor
Transfer için Brezilya’ya çıkarma yapacağı bildirilen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın asıl amacı başka çıktı. Yıldırım, kulübe futbolcu kazandırma amaçlı kuracağı fon şirketi için imzaları atmaya gidiyor.
Yıldırım, 1.5 yıldır üzerinde çalışılan fon şirketinin kuruluşu için son imzaları atmak üzere Sao Paulo'nun yolunu tutacak. Bu şirket üzerinden, gelecek vadeden oyuncuların haklarının belli kısmı satın alınacak. Böylece, hem en ucuz yolla Fenerbahçe'ye futbolcu geçişi sağlanacak hem de bu oyuncuların satışından para kazanılacak.
Futbolcu alıp-satan fon şirketinin Fenerbahçe ile organik bağı bulunmayacak. Şirket İstanbul'dan yönetilecek. Daha önce Fenerbahçe'de oynamış kulüple ilişkileri bulunan bir isim de başına geçecek.
ÇOĞUNU SCOUT'LAR İZLEDİ
Sarı-lacivertli kulübün, scoutlar Kemalettin Şentürk, Saffet Akbaş ve Müjdat Yetkiner sayesinde Güney Amerika'da çok büyük bir futbolcu veri tabanı var. Bu üç ismin izlediği birçok futbolcu, başkan Aziz Yıldırım tarafından kurulacak fon şirketinin portföyüne kazandırılmaya çalışılacak.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
- Yıkım ekibi
Toplam 12
Yorum
Zeki Trabzonun yeni Statyomu bitmisti demi? peki Trabzon niye bu maci yeni Statyomda oynamadi? Tabiki Galata gibi yeni statdyomunda Fenerin yenmesiyle Tarihe gecmemesi icin demi?
- Nakoulma'da son dakika
Toplam 2
Yorum
dalgacı bedava gs kesin alır
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 15
Yorum
Eray Bu adam nesine veriyonuz 1.7? Bırakın gitsin ne verdi ki takıma ne istiyor. Biraz daha pişerse yusuf yazıcı ve abdulkadir cok daha verimli olacaklar ts yee. İnek bile yediklerinden süt veriyor. Bundan ne aldık ki.
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