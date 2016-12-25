Skrtel’in yerine Roman
Fenerbahçe'nin Avni Aker'de sahaya çıkacak ilk 11'i de büyük ölçüde belli oldu. Sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine son anda bir aksilik olmazsa Roman Neustadter forma giyecek. 4-2-3-1 sistemiyle dizilecek sarı-lacivertli takımın muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel - Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali - Josef, Mehmet Topal - Volkan Şen, Alper, Lens - Moussa Sow.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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