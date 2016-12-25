 Skrtel’in yerine Roman – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Skrtel’in yerine Roman

    Skrtel’in yerine Roman
    'nin Avni Aker'de sahaya çıkacak ilk 11'i de büyük ölçüde belli oldu. Sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine son anda bir aksilik olmazsa Roman Neustadter forma giyecek. 4-2-3-1 sistemiyle dizilecek sarı-lacivertli takımın muhtemel 11'i şöyle: Volkan Demirel - Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali - Josef, Mehmet Topal - Volkan Şen, Alper, Lens - Moussa Sow.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Skrtel’in yerine Roman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.