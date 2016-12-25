 Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

    Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

    Sarı-lacivertli takım, maç için akşam üzeri özel uçakla Trabzon'a gidecek.

    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:55
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