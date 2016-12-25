Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, maç için akşam üzeri özel uçakla Trabzon'a gidecek.