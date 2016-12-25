Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli takım, maç için akşam üzeri özel uçakla Trabzon'a gidecek.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:55
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.