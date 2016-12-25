Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'la yapacağı maç için Trabzon'a geldi.
Maçın hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden özel uçakla Trabzon'a ulaştı.
Trabzon Havalimanı'ndaki dış hatlar terminalinden çıkış yapan kafileyi, az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra çevik kuvvet ekipleri eşliğinde şehir merkezindeki bir otele yerleşti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:44
- Mehmet ile sıkı pazarlık
Toplam 12
Yorum
mehmet Anlaşma yok, mevkisi itibariyle hücumu yönlendirecek bir oyuncu olması gerekirken olumlu bir ara pası-ver kaçı yok ama hep 11 de.Pes doğrusu
- Beşiktaş’ın sorunu gol
Toplam 6
Yorum
hattrick Aboubakar Beşiktaş'ta belki oynayabilir ama kesinlikle kendisini golcü olarak düşünmemeliyiz .
- Çakır’dan skandal penaltı
Toplam 16
Yorum
taraftar cüneyt çakır çok iyi hakemdir arkadaşlar özellikle TÜRKİYE.deki maçlarda,şekil A,da görüldüğü üzere.çakıra bu ödülleri bu kariyeri sağlayan eyy uefa bu hakemin TÜRKİYE.deki yönettiği maçlarıda izldinizmi hiç.isterseniz bide habersiz ama gelin bi izleyin.haa beyenirseniz,hep beraber alkışlayalım,bide plaket verelim.ne dersiniz.
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