 Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    kafilesi 'da

    Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da

    , 'in 16. haftasında yarın 'la yapacağı maç için 'a geldi.

    Maçın hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden özel uçakla 'a ulaştı.

    Trabzon Havalimanı'ndaki dış hatlar terminalinden çıkış yapan kafileyi, az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

    kafilesi, daha sonra çevik kuvvet ekipleri eşliğinde şehir merkezindeki bir otele yerleşti.

    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:44
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