 Wiel geri dönüyor! – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Wiel geri dönüyor!

    Wiel geri dönüyor!
    F.Bahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel yeniden takıma dönmek için elinden geleni yaptığını söyledi. NTV Spor'a konuşan Hollandalı, "F.Bahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Takıma geri dönmek için vargücümle çalışıyorum. Eğer Advocaat beni kadroya almazsa daha çok çalışacagım" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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