Wiel geri dönüyor!
F.Bahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel yeniden takıma dönmek için elinden geleni yaptığını söyledi. NTV Spor'a konuşan Hollandalı, "F.Bahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Takıma geri dönmek için vargücümle çalışıyorum. Eğer Advocaat beni kadroya almazsa daha çok çalışacagım" ifadelerini kullandı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Wiel geri dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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