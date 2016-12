''Türk insanı asla korkmaz!''

Vodafone Arena’da Şehitlere Saygı Maçı’nda forma giyen Josef, Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız “Evet bazen kötü şeyler yaşanıyor ama insanlar statlara gitmekten, dışarı çıkmaktan korkmuyor. Ben de İstanbul’da çok mutluyum” dedi.

Kariyerlerine Türkiye'de devam eden yabancı yıldızlar, bizim kadar hissettikleri acımıza ortak olmaya devam ediyor. Onlardan biri de Fenerbahçeli Josef de Souza. Cumhurbaşkanlığı himayesinde oynanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın santrasını yaptıktan sonra izlediği Şehitlere Saygı Maçı'nda forma giyen Brezilyalı yıldız ülke basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu, hain terör saldırılarının Türk insanını asla korkutamayacağını belirtti. Josef "Evet şu an yaşadığı ülkede kötü olaylar yaşanabiliyor ama Türk insanı hayatlarına devam ediyor. Statlara gitmekten korkmuyorlar. Türk insanı böyle şeylerden korkmaz. Ben ve ailem de burada yaşamaktan dolayı bir endişe duymuyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE HARİKA ÜLKE

F.Bahçe ile 2.5 yıl daha sözleşmesi olan Josef de Souza bu kontratı tamamlayacağını söyledi. 27 yaşındaki başarılı ön libero "İstanbul'da çok mutluyum. Profesyonel olarak oynadığım en iyi kulüpteyim. Her şeye uyum sağladım. 2.5 yıl daha kontratım var. Türkiye harika bir ülke. İstanbul da harika bir şehir. Kötü şeyler dünyanın her yerinde yaşanabiliyor. Şunu net olarak söylüyorum ki Türkiye, Brezilya'dan çok daha güvenli bir ülke. Burada futbol oynadığım için minnettarım" diye konuştu.