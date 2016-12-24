Son şampiyona uzatmalı tarife!
Fenerbahçe, geçen yıl finalde karşılaşıp kupayı kaptırdığı CSKA Moskova’yı affetmedi. Kanarya, normal süresi berabere biten maçı uzatmada kazandı.
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, normal süresi 75-75 biten maçta son şampiyon CSKA Moskova'yı deplasmanda uzatmalarda yıktı: 95-79. Kanarya, böylece geçen yılki finalin de rövanşını almış oldu. F.Bahçe, bu sonuçla iki maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 9. galibiyetini elde etti. 6 maç sonra kaybeden Rus temsilcisi, sezonun ikinci yenilgisini yaşadı. CSKA Moskova, ilk yenilgisini bir diğer Türk takımı Darüşşafaka Doğuş karşısında almıştı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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