Sampdoria Salih’e talip
İsteneni veremediği için Advocaat'ın gözünden düşen Salih Uçan'ın yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi. Serie A ekibi Sampdoria'nın 22 yaşındaki futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı bildirildi. İtalyan ekibinin, Benfica'dan kiraladığı Filip Djuricic'ten beklediğini alamadığı için Salih'e rotayı çevirdiği ve kiralamak istediği kaydedildi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB Kendi yarı sahanızda paslaşarak mı gelicek şampiyonluk :D daha baskı bile kuramıyosunuz
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Cardozo Mhk yine şaşırtmadı
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