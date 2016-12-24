RvP bugün denenecek
G.Birliği maçında kasığındaki sakatlığı nükseden Van Persie, bugün idmanda denenecek, kendisini iyi hissetmesi halinde Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilecek. Ancak bu ihtimalin zayıf olduğu, RvP'nin yerine ileri uçta Sow'un oynayacağı bildirildi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
RvP bugün denenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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