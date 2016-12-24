İşte Fenerbahçe'nin Trabzon programı
Spor Toto Süper Lig'in 16 haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu.
Lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un yeni mabedi Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk karşılaşmada bordo-mavili ekibin rakibi olacak. Antalyaspor yenilgisinin ardından iç sahada Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de hedef, devre arasına 3 puanla girmek.
Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki son antrenmanını yapacak olan Fenerbahçe, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak uçakla Trabzon'a hareket edecek. Burada kampa girecek olan sarı-lacivertliler, pazartesi günü karşılaşmanın ardından İstanbul'a geri dönecek.
Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki son antrenmanını yapacak olan Fenerbahçe, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak uçakla Trabzon'a hareket edecek. Burada kampa girecek olan sarı-lacivertliler, pazartesi günü karşılaşmanın ardından İstanbul'a geri dönecek.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Tek yol şampiyonluk''
Toplam 7
Yorum
FB Kendi yarı sahanızda paslaşarak mı gelicek şampiyonluk :D daha baskı bile kuramıyosunuz
- Son şampiyona uzatmalı tarife!
Toplam 18
Yorum
ozgur CSKA Moskova, ilk yenilgisini Darüşşafaka Doğuş karşında almıştı hatırlatıyorum
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 10
Yorum
Cardozo Mhk yine şaşırtmadı
İşte Fenerbahçe'nin Trabzon programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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