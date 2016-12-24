İrfan Can için teklif almadım

F.Bahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen ve Başakşehir'le anlaşmaya vardığı açıklanan G.Birliği'nin yıldızı İrfan Can için ne sarı-lacivertlilerden ne de Trabzonspor'dan bir teklif gelmediği bildirildi. Orta saha oyuncusunun menajeri Batur Altıparmak, "Bugüne kadar bir teklif almadım. İrfan öne çıkan bir oyuncu olduğu için adı büyük takımlarla anılmış olabilir" dedi.