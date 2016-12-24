 İrfan Can için teklif almadım – Fotomaç – 24 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İrfan Can için teklif almadım

    İrfan Can için teklif almadım
    F.Bahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen ve Başakşehir'le anlaşmaya vardığı açıklanan G.Birliği'nin yıldızı İrfan Can için ne sarı-lacivertlilerden ne de Trabzonspor'dan bir teklif gelmediği bildirildi. Orta saha oyuncusunun menajeri Batur Altıparmak, "Bugüne kadar bir teklif almadım. İrfan öne çıkan bir oyuncu olduğu için adı büyük takımlarla anılmış olabilir" dedi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İrfan Can için teklif almadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.