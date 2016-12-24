''Hedef niye hep benim?''









Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği tepkinin sınırı aştığını savunan Şen, “Yırtınıyorum, yine de olmuyor” dedi. futbolcu, 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında bile tribünlerin hedefi oldu. Bu son tepkiye Volkan Şen çok içerledi. Sarı-lacivertli yıldız, "Yırtınıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama yaranamıyorum. Taraftardan hiç destek görmüyorum" dedi. Milli futbolcu, şöyle devam etti:



KARA LİSTEDE DEĞİL

Volkan Şen, performansı çok eleştirilmesine rağmen Advocaat'ın kara listesinde değil. Çünkü hoca, idmanlardaki performansından ve saha dışı disiplininden memnun olduğu Şen'in, saha içinde gösterdiği çabaya da saygı duyuyor. O yüzden hala kredisi var.





Emre BOL Volkan Şen , taraftardan yana dertli mi dertli... Millifutbolcu, 3-0 kazanılan Gençlerbirliğimaçında bile tribünlerinhedefi oldu. Bu son tepkiye VolkanŞen çok içerledi. Sarı-lacivertli yıldız,Taraftardan hiç destekgörmüyorum" dedi. Milli futbolcu,şöyle devam etti:Volkan Şen, performansı çok eleştirilmesine rağmen'ın kara listesinde değil. Çünkü hoca, idmanlardaki performansından ve saha dışı disiplininden memnun olduğu'in, saha içinde gösterdiği çabaya da saygı duyuyor. O yüzden hala kredisi var. 24 Aralık 2016, Cumartesi Güncelleme: 01:50 Etiketler: Volkan Şen







