FETÖ izi netleşti

Trabzon'da 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırıdan daizi çıktı.'deki saldırının olduğu yere 50 metre mesafede nöbetçi olan bekçi'nin,darbe gecesi de İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün silah deposunun anahtarını gizlediği ortaya çıktı.Trabzon'un Sürmene İlçesi'ndetarihindeotobüsüne yönelik gerçekleşen silahlı saldırının arkasındaizine rastlandı.oynanan maç dönüşü Balıklı Mahallesi'nde av tüfeği ile gerçekleşen saldırıdan sonra yürütülen soruşturma,darbe girişimi sonrası bu yönde de genişletildi.Yapılan incelemede, olay günü otobüsün saldırıya uğradı yere 50 metre mesafede nöbetçi olan bekçi, İlçe Emniyet Müdürü, Müdür Yardımcısı, o gece nöbetçi olan komiser, dosyaya bakan Cumhuriyet savcısı, hakim. ve soruşturmayı yürüten cinayet büro amirihakkındaüyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.Biri firarda olan şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı, 8 şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.hakim ve savcı meslekten ihraç edilirken, bekçi Nurettin Ç'nin,gecesi, emniyetin silah deposunun anahtarını gizlediği ve kendisinden silahları almak için gelen emniyet mensuplarına, "" dediği ancak daha sonra yapılan incelemelerde anahtarı sakladığı ortaya çıktı.yapılan saldırının detaylarına ulaşmak için ise Nurettin Ç.'nin ifadesinin alınmasına devam edilirken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor.yandan,, olayla ilgili otobüste bulunanların ifadelerinin alınması için İstanbul'daki adreslerine yazı gönderdi.Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 günü Rize'de oynayıp 5-1 kazandığı maçın ardındanHavaalanı'na giderkensaldırı gerçekleşmiş ve takım otobüsü viyadükten denize yuvarlanma tehlikesi atlatmıştı. Kurşunlar, direkt otobüs şoförünün bulunduğu yere doğru hedef alınmış, şoförsaldırıda aldığı yaraya rağmen canı pahasına otobüsü yolda tutmayı başarıp olası bir felaketi önlemişti.Saldırının FETÖ bağlantılı olduğunu ilk duyuran yine FOTOMAÇ oldu. Gazetemizin 22 Aralık Perşembe günkü baskısında yer alan "Otobüs saldırısında FETÖ'cü bekçi" haberinin ardından 15 Temmuz ve FETÖ bağlantılı otobüse saldırma vakası araştırmaları daha da derinleştirildi.