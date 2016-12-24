FETÖ izi netleşti
Saldırı gecesi olay yerine 50 metre mesafede bekçi olan kişi, 15 Temmuz’da da emniyet görevlilerine yalan söylemiş. Görevlilere silah vermemek için “Bende yok” dediği deponun anahtarı ortaya çıktı!
Trabzon'da 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yönelik silahlı saldırıdan da FETÖ izi çıktı. Sürmene'deki saldırının olduğu yere 50 metre mesafede nöbetçi olan bekçi Nurettin Ç.'nin, 15 Temmuz darbe gecesi de İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün silah deposunun anahtarını gizlediği ortaya çıktı.
Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleşen silahlı saldırının arkasında FETÖ izine rastlandı. Rize'de oynanan maç dönüşü Balıklı Mahallesi'nde av tüfeği ile gerçekleşen saldırıdan sonra yürütülen soruşturma, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu yönde de genişletildi.
HEPSİ FETÖ SANIĞI
Yapılan incelemede, olay günü otobüsün saldırıya uğradı yere 50 metre mesafede nöbetçi olan bekçi Nurettin Ç, İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ., Müdür Yardımcısı Ahmet E., o gece nöbetçi olan komiser Hüseyin G., dosyaya bakan Cumhuriyet savcısı Sait S., hakim İsa K. ve soruşturmayı yürüten cinayet büro amiri Hüdai O. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.
ANAHTARI SAKLAMIŞ
Biri firarda olan şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı, 8 şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Tutukl anan hakim ve savcı meslekten ihraç edilirken, bekçi Nurettin Ç'nin, 15 Temmuz gecesi, emniyetin silah deposunun anahtarını gizlediği ve kendisinden silahları almak için gelen emniyet mensuplarına, "Anahtar bende yok" dediği ancak daha sonra yapılan incelemelerde anahtarı sakladığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye yapılan saldırının detaylarına ulaşmak için ise Nurettin Ç.'nin ifadesinin alınmasına devam edilirken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Öte yandan, Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili otobüste bulunanların ifadelerinin alınması için İstanbul'daki adreslerine yazı gönderdi.
VİYADÜKTE SALDIRMIŞLARDI
Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 günü Rize'de oynayıp 5-1 kazandığı maçın ardından Trabzon Havaalanı'na giderken pompalı tüfekle saldırı gerçekleşmiş ve takım otobüsü viyadükten denize yuvarlanma tehlikesi atlatmıştı. Kurşunlar, direkt otobüs şoförünün bulunduğu yere doğru hedef alınmış, şoför Ufuk Kıran saldırıda aldığı yaraya rağmen canı pahasına otobüsü yolda tutmayı başarıp olası bir felaketi önlemişti.
İLK DUYURAN YİNE FOTOMAÇ OLDU
Saldırının FETÖ bağlantılı olduğunu ilk duyuran yine FOTOMAÇ oldu. Gazetemizin 22 Aralık Perşembe günkü baskısında yer alan "Otobüs saldırısında FETÖ'cü bekçi" haberinin ardından 15 Temmuz ve FETÖ bağlantılı otobüse saldırma vakası araştırmaları daha da derinleştirildi.
Özgür ÖZDEMİR
Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleşen silahlı saldırının arkasında FETÖ izine rastlandı. Rize'de oynanan maç dönüşü Balıklı Mahallesi'nde av tüfeği ile gerçekleşen saldırıdan sonra yürütülen soruşturma, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu yönde de genişletildi.
HEPSİ FETÖ SANIĞI
Yapılan incelemede, olay günü otobüsün saldırıya uğradı yere 50 metre mesafede nöbetçi olan bekçi Nurettin Ç, İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ., Müdür Yardımcısı Ahmet E., o gece nöbetçi olan komiser Hüseyin G., dosyaya bakan Cumhuriyet savcısı Sait S., hakim İsa K. ve soruşturmayı yürüten cinayet büro amiri Hüdai O. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.
ANAHTARI SAKLAMIŞ
Biri firarda olan şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı, 8 şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Tutukl anan hakim ve savcı meslekten ihraç edilirken, bekçi Nurettin Ç'nin, 15 Temmuz gecesi, emniyetin silah deposunun anahtarını gizlediği ve kendisinden silahları almak için gelen emniyet mensuplarına, "Anahtar bende yok" dediği ancak daha sonra yapılan incelemelerde anahtarı sakladığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye yapılan saldırının detaylarına ulaşmak için ise Nurettin Ç.'nin ifadesinin alınmasına devam edilirken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Öte yandan, Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili otobüste bulunanların ifadelerinin alınması için İstanbul'daki adreslerine yazı gönderdi.
VİYADÜKTE SALDIRMIŞLARDI
Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 günü Rize'de oynayıp 5-1 kazandığı maçın ardından Trabzon Havaalanı'na giderken pompalı tüfekle saldırı gerçekleşmiş ve takım otobüsü viyadükten denize yuvarlanma tehlikesi atlatmıştı. Kurşunlar, direkt otobüs şoförünün bulunduğu yere doğru hedef alınmış, şoför Ufuk Kıran saldırıda aldığı yaraya rağmen canı pahasına otobüsü yolda tutmayı başarıp olası bir felaketi önlemişti.
İLK DUYURAN YİNE FOTOMAÇ OLDU
Saldırının FETÖ bağlantılı olduğunu ilk duyuran yine FOTOMAÇ oldu. Gazetemizin 22 Aralık Perşembe günkü baskısında yer alan "Otobüs saldırısında FETÖ'cü bekçi" haberinin ardından 15 Temmuz ve FETÖ bağlantılı otobüse saldırma vakası araştırmaları daha da derinleştirildi.
Özgür ÖZDEMİR
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
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