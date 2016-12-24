Fenerbahçe'nin 3 puanı onlara bağlı
Sarı-lacivertliler, santrforlarının gol attığı son 13 lig maçında 12 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe, golcülerinin suskun kaldığı son 9 lig maçını da kazanamadı, 22 puan kaybetti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki son 22 maçında santrforlarının gol kaydedemediği hiçbir karşılaşmayı kazanamadı.
Süper Lig'in geçen sezondan son 7, bu sezondan ise ilk 15 haftasında Fenerbahçe'nin galibiyetleri golcü oyuncularının performanslarına bağlı kaldı.
Sarı-lacivertliler, santrforlarının gol atmayı başardığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Fenerbahçe, son olarak ileri uç oyuncularından Jose Fernandao'nun geçen sezonun 27. haftasında Konyaspor'a gol attığı maçı 2-1 kaybetmişti.
Daha sonra oynanan 22 lig maçının 13'ünde sarı-lacivertli santrforlar gol kaydetti ve Fenerbahçe bu karşılaşmalarda yenilmedi. Bu maçların 12'sinde hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, sadece Osmanlıspor'la deplasmanda 1-1'lik eşitliği bozamadı.
Sarı-lacivertlilerin kaybetmediği bu 13 maçta attığı 40 golün 23'ü santrforlarından geldi. Bu maçlarda gol umutlarından Robin van Persie 12, Moussa Sow 6, Emmanuel Emenike 3, Jose Fernandao 2 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'nin santrforlarının gol kaydettiği son 13 lig maçı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|Gol atan santrfor
|2015-2016
|Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu
|4-1
|Fernandao ve Van Persie
|2015-2016
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-4
|Van Persie
|2015-2016
|Fenerbahçe-Gaziantepspor
|3-0
|Van Persie (2)
|2015-2016
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|2-1
|Van Persie (2)
|2016-2017
|Kasımpaşa-Fenerbahçe
|1-5
|Emenike ve Sow
|2016-2017
|Fenerbahçe-Gaziantepspor
|2-1
|Emenike
|2016-2017
|Osmanlıspor-Fenerbahçe
|1-1
|Van Persie
|2016-2017
|Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
|0-1
|Emenike
|2016-2017
|Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
|5-0
|Van Persie (2)
|2016-2017
|Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe
|1-3
|Van Persie
|2016-2017
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|Van Persie (2)
|2016-2017
|Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
|1-5
|Sow (3)
|2016-2017
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|3-0
|Sow (2), Fernandao
Santrforlar atamayınca kazanamıyor
Fenerbahçe, santrforlarının gol atamadığı son 9 lig maçını da kazanamadı.
Sarı-lacivertliler, ileri uç oyuncularının rakip fileleri havalandıramadığı son 9 lig maçında 4 yenilgi ve 5 beraberlik alırken, hiç galip gelemedi.
Fenerbahçe bu maçlarda 22 puan kaybı yaşadı.
Sarı-lacivertli forvetlerin fileleri havalandıramadığı son 9 lig maçında alınan skorlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|Gol atanlar
|2015-2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|-
|2015-2016
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|2-1
|Mehmet Topal
|2015-2016
|Sivasspor-Fenerbahçe
|2-2
|Ba ve Meireles
|2016-2017
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
|-
|2016-2017
|Fenerbahçe-Kayserispor
|3-3
|Kjaer, Ozan Tufan, Alper Potuk
|2016-2017
|Fenerbahçe-Bursaspor
|0-1
|-
|2016-2017
|Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor
|1-1
|Mehmet Topal
|2016-2017
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-0
|-
|2016-2017
|Antalyaspor-Fenerbahçe
|1-0
|-
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:02
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
Sne Senin yapmış olduğun yorumlar niye böle saçma sapan ? haber sitesi olmasa yaşın 9 diyecem de
- Dünya hayran kaldı
Toplam 3
Yorum
s Senin yaşın kaç
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 4
Yorum
gerçek bjkli kesinlikle katılıyorum kardeşim ozaman ne yapacaksın sosa yı almaya çalışmıcaksın sayın fenerbahçeliler !
Fenerbahçe'nin 3 puanı onlara bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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