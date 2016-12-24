 ''Fenerbahçe katili!'' – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    '' katili!''

    ''Fenerbahçe katili!''

    Kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu, Instagram’dan Advocaat’ın fotoğrafını paylaştı, altına da böyle yazdı.

    , kadro dışı bırakılmasına rağmen uslanmıyor! Nijeryalı futbolcu, instagram hesabından Dick Advocaat'ın fotoğrafını paylaşıp, altına da İngilizce "Fenerbahce Killer" ( Katili) yazdı. Sarı-lacivertliler, bu skandal paylaşımı nedeniyle Emenike'ye ağır sözlerle ve ifadelerle büyük tepki gösterdi.





    'YAKINDA SPARTAK'
    Eski takımı Spartak Moskova'nın talip olduğu ileri sürülen Emenike, Rus kulübüne yeşil ışık yaktı. İnstagram'dan İngilizce "Soon" yani "Yakında" diye mesaj atıp Spartak'ı işaret eden Emenike, Spartak'ı lider gösteren tabloyu da paylaştı.

    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:14
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