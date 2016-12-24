Derbi hazırlığı başlıyor
Kupada oynadığı Menemen Belediyespor karşılaşmasının ardından dünü izinli geçiren Fenerbahçe, ligde pazartesi günü çıkacağı Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına bugün start verecek. Sarı-lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde top başı yapacak.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Tek yol şampiyonluk''
Toplam 7
Yorum
FB Kendi yarı sahanızda paslaşarak mı gelicek şampiyonluk :D daha baskı bile kuramıyosunuz
- Son şampiyona uzatmalı tarife!
Toplam 18
Yorum
ozgur CSKA Moskova, ilk yenilgisini Darüşşafaka Doğuş karşında almıştı hatırlatıyorum
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 10
Yorum
Cardozo Mhk yine şaşırtmadı
Derbi hazırlığı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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