Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:57
- Despotlar kulübü değiliz
Toplam 2
Yorum
hadi taraftar mı suçlu oraya o yöneticileri seçen sizsiniz taraftar değil
- Bruma’dan kötü haber
Toplam 3
Yorum
abdullah Yönetim uyuma iyi bir paraya hemen SALLA bu kuşta uçacak SU İÇERSİNİZ SONRA....
- Carole’un zammı Chedjou’yu takıldı
Toplam 5
Yorum
abdullah Bu yönetim bu futbolcu 'dan kurtulmalı genç yaşına rağmen arkaya çok adam kaçırıyor.ve tutukluk yapıyor f.b maçın da vede 2.3 maçta aynı hata devam ediyor.3.SINIF Bİ durum olmaz alıcısı varsa SALLAYIN GİTSİN.ISKARTALARDAN KURTULUN.
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