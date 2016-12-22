Van Persie şoku

Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi golcüsü'den kötü haber geldi.ile oynanan maçın 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkanforvetin durumunun riskli olduğu ifade edildi.birinci derece yırtık olduğu aktarılankritik Trabzonspor sınavında oynayıp kaslarını zorlaması halinde bu yırtığın 2. hatta 3. dereceye kadar çıkabileceği bilgisine ulaşıldı.bu aşamaya gelmesi halinde iş daha tehlikeli bir hal alacak; çünkü'nin sahalara dönüş tarihinin bu kez şubat ayını bulacağı kaydedildi.Vatandaşını riske atmak istemeyen teknik direktörbu nedenle RvP'ye derbide yüzde 80 ihtimalle forma vermeyi düşünmüyor. Öte yandan Persie'nin tedavi süreci de oldukça ilginç işliyor. Sağlık heyeti, golcüyü en azından devre arası hazırlık çalışmalarına yetiştirmeye çalışıyor. Tesislerde kontrol edilenkendi kanıyla iyileşme sağlayan '' uygulanıyor.Geçtiğimiz haftasakatlıkyaşan Persie,Gençlerbirliğikarşılaşması öncesindeile görüşüp,iyi olduğunu söyleyereksahaya çıkmış,ancak sakatlığı nüksedince11. dakikada oyundançıkmıştı. Golcü oyuncu,takımınoynayacağımaçın hazırlıklarınada katılmadı. Persie,dünkü idmanlabirlikte son 2 antrenmanaçıkamadı.Hastanınkendi kanıyla tedavisinde kullanılan ilaç bu kandan hazırlanmaktadır.kanın pıhtılaşmayı sağlayan elemanı olup içindeki büyüme faktörleri, yara iyileşmesinde yeni biroluşturarak doku iyileşmesini sağlar. Bu ilacın içine daha sonraeklenir. Ozonun varlığında hücrelerin fonksiyonları artar ve iyileşme faktörlerinin salınımı yükselmektedir.