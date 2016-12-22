Özer için başsağlığı mesajı
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
- Kaleyi yine kapatamadı
Toplam 6
Yorum
44istanbul Az ücrete oynuyor ise, simdilik iyi bir YEDEK sayilir. Ama kesinlikle bir ALTERNATIF degildir. Fabri fena bir kaleci degil ama orta vadeli cok iyi bir kaleciye ihtiyacimiz var. Orta vadeli yedek olarak genc Utku Yuvakurani kazanmak lazim. Yoksa böyle gencleri almanin anlami yok.
- Niasse dünden razı
Toplam 5
Yorum
Ferhat Gs bunu elinden kacirmamali
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 4
Yorum
Halil54 adam ya kiralık verilmiş ya bonservissiz geçmişinde,28 yaşına kadar 3-5 milyon etmeyen adamın ne işi var bizde,marcelo-rhodolfo ikilisinin yanına,hızlı,solak ve sert deneyimli biri lazım,sol ayak bulamadık 2maç izlediğimiz Domagoj Vida süper olur,Avrupa deneyimi yeter bize gerisi cabası...menajerlerden topçu almıyoruz artık şükür Fikret Orman var!
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