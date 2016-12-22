Obradovic: Hakem büyük bir hata yaptı

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, son dönemde çok fazla inişli, çıkışlı bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Yapacakları çok fazla maçın bulunduğunu anlatan Obradovic, "Motivasyon, reaksiyon, her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Oyun oynarken konsantre olmamız lazım. İlk yarıda olan hakem kararlarının hepsi doğruydu. Bizim işimiz basketbola konsantre olmak, başka şeylerle uğraşmak değil. Rakibimize skor olarak her yaklaştığımızda hücumda önemli hatalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Obradovic, Jan Vesely'nin teknik faulle oyundan diskalifiye edildiği pozisyonda hakemin büyük bir hata yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vesely'nin teknik faul aldığı pozisyonlardan birinde Semih Erden iki eliyle kendisini itti. Aynı anda Harangody dirseğiyle çenesine vurdu. Bence bu THY Avrupa Ligi için çok kötü bir karar. Bu lig, oyuncular sayesinde var. Hakemler benim çok önemli bir oyuncumu maçtan çıkartıyorsa, bu kötü bir durum. Bunu yapan hakem de dürüst ve tecrübeli bir hakem. Oyuncular mutlaka hata yapar. Hakemlerin yaptığı hata, tüm oyuncular hatta basketbola karşı yapılan bir hata. Kurallara göre önce uyarı yapmak zorundasınız. Umarım böyle kararların verildiği son maç olur."

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ CEPHESİ

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Her iki tarafın da karşılaşmayı kazanabilecek pozisyonlar bulduğunu belirten Blatt, "Büyük Fenerbahçe takımını yendiğimiz için çok mutluyuz. Maç, iki tarafa da gidebilirdi. Biz maç sonunda zor şutları soktuk ve birkaç topu durdurduk. Bu sayede büyük bir takımı yenmeyi başardık. Henüz aralık ayındayız ama oyunun rekabet seviyesine, sertliğine ve tutkuya baktığınız zaman üst seviyeye geldiğini anlıyorsunuz. Bu içinde bulunduğumuz THY Avrupa Ligi sezonunun güzelliği. Bu maç, oynadığımız 30 karşılaşmadan biriydi. İyi bir galibiyet ama ne öncekinden ne de sonra oynayacağımızdan belirleyici ya da daha değerli." değerlendirmesinde bulundu.

İki takım için de fiziğe dayalı sert bir maç olduğunu dile getiren Blatt, şunları aktardı:

"Moerman'ın pozisyonunda verilen karar berraklığı bozacak bir kural üzerinden verildi. Bütün sahneyi televizyondan izleyip baştan görmem lazım. Görürsem daha iyi bir fikir sahibi olabilirim. Fenerbahçe gibi iyi bir takımı yenmek için hem fiziksel hem de agresif oynamalısınız."