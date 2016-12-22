Neustadter’e talip çıktı
F.Bahçe'de kadroya girmekte zorlanan Roman Neustadter'e eski takımlarından Borussia Mönchengladbach talip oldu. Alman kulübünün sportif direktörü Max Eberl, Rus savunmacıyı istediklerini doğruladı. Roman, 2009-12 arasında 3 sezon forma giydiği Gladbach'ta 66 maça çıkıp 1 gol atmıştı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 10
Yorum
mehmetfb lazlara iyi kıyak geçmişsiniz
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 10
Yorum
ancak Ali sene başındaki gibi palabıyıklı adam gibi mi yönetir yoksa ötekilere uyum mu sağladı göreceğiz
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
SÜPER_FENER FUTBOLCULARIN KENDİLERİNİ YORMAMASI HAYIRLARINA OLACAK .. ZİRA HAKEM DESTEĞİ OLMAMAKSIZIN GALİBİYET HAYAL OLUR ? BEN DEĞİL İSTATİSLİKLER SÖYLÜYOR...?
Neustadter’e talip çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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