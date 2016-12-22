 Neustadter’e talip çıktı – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Neustadter’e talip çıktı

    Neustadter’e talip çıktı
    F.Bahçe'de kadroya girmekte zorlanan Roman Neustadter'e eski takımlarından Borussia Mönchengladbach talip oldu. Alman kulübünün sportif direktörü Max Eberl, Rus savunmacıyı istediklerini doğruladı. Roman, 2009-12 arasında 3 sezon forma giydiği Gladbach'ta 66 maça çıkıp 1 gol atmıştı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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