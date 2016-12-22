 İrfan Can 2 milyon euro – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    İrfan Can 2 milyon euro

    İrfan Can 2 milyon euro

    Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen genç futbolcu 'nin bonservis bedeli için 2 milyon euro ve başka kulübe satışından yüzde 15 pay istediklerini söyledi.

    Kulüpte yetişen futbolcuların transferde isimlerinin geçiyor olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Cavcav, "Bu sezon gösterdiği performans sonrası İrfan Can takım için önemli bir oyuncu durumuna geldi" diye konuştu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon ligde oynadığı 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:42
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